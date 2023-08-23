Во Французской Гвиане пчелы убили туристку во время купания

На острове, относящемся к территории Французской Гвианы, 65-летняя женщина погибла в результате нападения пчел, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации радиостанции Guyane La Première, также от нападения насекомых пострадали еще 13 человек.



"34 туриста. Пока они купались... они были атакованы пчелами-убийцами (африканизированными пчелами). Женщина 65 лет погибла на месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на помощь пострадавшим прибыло судно, а также вертолет жандармерии со специалистами скорой помощи на борту. 4 человека, включая 4-летнего ребенка, были эвакуированы в больницу города Кайенна (столицы Гвианы) в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет. Еще 9 человек находятся в состоянии средней тяжести после нападения пчел.