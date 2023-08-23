Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Во Французской Гвиане пчелы убили туристку во время купания

пчелы убили туристку Фото: pixabay
На острове, относящемся к территории Французской Гвианы, 65-летняя женщина погибла в результате нападения пчел, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации радиостанции Guyane La Première, также от нападения насекомых пострадали еще 13 человек.

"34 туриста. Пока они купались... они были атакованы пчелами-убийцами (африканизированными пчелами). Женщина 65 лет погибла на месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на помощь пострадавшим прибыло судно, а также вертолет жандармерии со специалистами скорой помощи на борту. 4 человека, включая 4-летнего ребенка, были эвакуированы в больницу города Кайенна (столицы Гвианы) в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет. Еще 9 человек находятся в состоянии средней тяжести после нападения пчел.

Читайте также

Ситуация в Украине: Киев и Кишинев обсудили развитие транзита продуктов, Литва поставит Украине системы NASAMS

Страны БРИКС договорились по вопросу о расширении объединения

Индийский спускаемый модуль благополучно посадили на Луну

Елена Беляева
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подсолнухи
Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
Земфире не понравились гастроли в Казахстане
"Чудовищная организация": Земфире не понравились гастроли в Казахстане
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления