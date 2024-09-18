Акула напала на туристку в Испании во время купания

17 сентября у берегов Канарских островов 30-летняя туристка из Германии подверглась нападению акулы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел около восьми часов вечера примерно в 500 км от берега, принадлежащего Испании. Об этом пишет MSN.

Ближайшее судно подало сигнал бедствия испанской морской спасательной службе. Спасатели обнаружили, что женщина потеряла ногу в результате укуса акулы.

Фото: Х/ConsultingTIC

Из-за значительной кровопотери пострадавшую эвакуировали на вертолете для оказания медицинской помощи. К сожалению, во время транспортировки у женщины случился сердечный приступ. Спасти туристку не удалось.

🔹Una mujer ha muerto por el ataque de un tiburón en aguas cercanas a Canarias



La víctima es una turista de nacionalidad alemana y 30 años de edad



Capitán Casquero: "A nosotros se nos ordenó la misión" #Mañaneros18Shttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/ogYggHkEjt — Mañaneros (@MananerosTVE) September 18, 2024

По данным официальных служб, судно, на котором путешествовала погибшая, отплыло 14 сентября из Лас-Пальмас в направлении южной Испании. Нападение произошло во время остановки для купания.

Также 14 сентября туристический автобус, ехавший из Шарм-эль-Шейха в Каир, опрокинулся на трассе. Есть жертвы.