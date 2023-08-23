Евгений Пригожин числился среди пассажиров разбившегося самолета в Тверской области
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Пресс-служба МЧС России заявила о том, что бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что ЧП произошло вблизи населенного пункта Куженкино.
"Самолет Embraer следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились 3 пилотов и 7 пассажиров. Все они погибли", – рассказал источник ТАСС.
Как уточняется, найдены тела 4 человек.
Согласно опубликованной информации, самолет при ударе о землю сгорел, всего в полете он находился менее получаса.
Также сообщается, что Росавиация начала расследование катастрофы. Выяснилось, что среди пассажиров значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина", – отметили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе президента Беларуси заявили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Александра Лукашенко об остановке движения бойцов компании на территории России.
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