В Тверской области на месте крушения самолета обнаружили восемь тел
Фото: скриншот видео
Представитель экстренных служб РФ заявил о том, что в Тверской области на месте крушения самолета обнаружили восемь тел, сообщает Zakon.kz.
"По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших", – сказал собеседник РИА Новости.
По его словам, поисково-спасательные работы на месте катастрофы самолета продолжаются.
Ранее пресс-служба МЧС России заявила о том, что бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области. На борту находились 10 человек. Росавиация начала расследование катастрофы. Выяснилось, что среди пассажиров значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
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