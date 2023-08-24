В Тверской области на месте крушения самолета обнаружили восемь тел

Фото: скриншот видео

Представитель экстренных служб РФ заявил о том, что в Тверской области на месте крушения самолета обнаружили восемь тел, сообщает Zakon.kz.

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