Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Тверской области на месте крушения самолета обнаружили восемь тел

падение самолета с Пригожиным Фото: скриншот видео
Представитель экстренных служб РФ заявил о том, что в Тверской области на месте крушения самолета обнаружили восемь тел, сообщает Zakon.kz.
"По уточненной информации, на месте крушения воздушного судна обнаружены тела восьми погибших", – сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, поисково-спасательные работы на месте катастрофы самолета продолжаются.

Ранее пресс-служба МЧС России заявила о том, что бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области. На борту находились 10 человек. Росавиация начала расследование катастрофы. Выяснилось, что среди пассажиров значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Читайте также

В Британии выпустили монету, посвященную Джону Толкину

Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердили

Евгений Пригожин числился среди пассажиров разбившегося самолета в Тверской области

Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подсолнухи
Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака
Земфире не понравились гастроли в Казахстане
"Чудовищная организация": Земфире не понравились гастроли в Казахстане
дом за 454 тенге
Самый дешевый в мире дом продают за 454 тенге
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления