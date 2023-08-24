Нетаньяху призвал израильтян подготовиться к возможному землетрясению
"Сегодня я созвал межминистерскую комиссию по готовности к чрезвычайным ситуациям, чтобы подготовиться к возможному землетрясению в Израиле. В ноябре мы проведем масштабные учения, улучшим способности заблаговременного предупреждения населения, будем работать над укреплением зданий, расположенных в наиболее опасных местах", - написал Нетаньяху в Telegram-канале.
По словам Нетаньяху, соответствующие поручения он дал межминистерской комиссии по готовности к чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось, что отголоски крупного землетрясения в Турции чувствовали и жители северных и центральных районов Израиля. О материальном ущербе или пострадавших не сообщалось, однако власти сделали выводы и решили подготовиться.