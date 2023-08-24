БРИКС расширяется: кто войдет в организацию

БРИКС объявит о расширении альянса еще на пять стран с возможностью включения в него шестого члена в ближайшие годы. Решение приняли, когда президенты Китая, России, ЮАР, Индии и Бразилии уединились для обсуждения расширения блока, сообщает Zakon.kz.

Черновик итоговой декларации, полученный UOL, свидетельствует о том, что страны уже определены.



Расширение действительно должно произойти, несмотря на первоначальное сопротивление Бразилии и Индии. Было также решено, что в это расширение могут войти пять-шесть стран.

По мнению издания, новые страны-участницы были распределены по географическому принципу и носили в основном политический характер. Предпочтение отдавалось правительствам, уже входящим в G20, хотя это был не единственный критерий.

В окончательный список стран вошли:



Саудовская Аравия

Аргентина

Иран

Арабские Эмираты

Египет

Для соблюдения географического баланса в список может быть включена еще одна африканская страна. Бразильское правительство уже дало понять другим странам, что не будет накладывать вето на объявленные имена. Однако многие члены правительства предупреждают, что такие темы, как демократия, права человека и гендерная проблематика, отныне будут исключены из БРИКС.

В обмен на поддержку расширения Бразилия добилась того, чтобы ее требование о месте в Совете Безопасности ООН было упомянуто в итоговом соглашении. В тексте действительно есть указание на кампанию Министерство внешних связей Бразилии за место в СБ ООН. Однако остается неясным, существует ли в БРИКС консенсус относительно того, что расширение Совета должно осуществляться за счет Бразилии, Индии и ЮАР.

Китай хочет иметь собственный блок

В течение последних нескольких месяцев участники переговоров прорабатывали различные сценарии расширения альянса. Инициатором идеи стал Китай, стремящийся расширить свое влияние и, по мнению некоторых групп в бразильском правительстве, наступающий с целью инструментализации БРИКС.

Получив в блоке своих союзников, Китай сможет усилить свою власть в международных дискуссиях, в принятии решений в международных организациях и даже в определении повестки дня дебатов в ООН.

Для Бразилии такой сценарий не всегда отвечает ее интересам. В Министерство внешних связей Бразилии опасаются потери национального авторитета среди стран с развивающейся экономикой и риска превращения блока в заложника стратегических целей Пекина.

Именно поэтому в последние месяцы министерство отстаивало идею установления критериев, которые должны использоваться при вступлении новых членов, а также регионального баланса. Цель состоит в том, чтобы позволить южноамериканским союзникам Бразилии вступить в организацию, уравновешивая приход китайских союзников.

Позиция в Совете Безопасности

Одно из опасений состоит в том, что при большем числе членов историческая кандидатура бразильцев, индийцев и южноафриканцев на постоянные места в Совете Безопасности ООН будет ослаблена внутренней конкуренцией между развивающимися странами.

Сегодня Китай воспринимается Бразилией как государство, которое не хочет расширения Совета Безопасности и которое за кулисами работает против этой идеи. Однако в условиях удвоения численности развивающегося блока и наличия в нем китайских союзников возникает вопрос, не пострадает ли кандидатура Бразилии.

Поэтому Министерство внешних связей Бразилии настаивает на том, что саммит на этой неделе также должен завершиться определением китайской поддержки расширения Совета Безопасности.