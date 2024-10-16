Почему Казахстан не торопится в БРИКС – мнения экспертов

22-24 октября в Казани (Татарстан) состоится саммит БРИКС в новом составе. Стран- членов БРИКС в 2024 году стало десять: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Может ли вступить в это объединение Казахстан – в материале Zakon.kz.

Как утверждают российские источники, приглашения на саммит направлены в 38 государств, и 32 страны уже подтвердили свое участие. Из них 24 государства будут представлены на высшем уровне.

Как всегда, событие такого масштаба сопровождается массой прогнозов и предположений. Так, казахстанский политолог Андрей Чеботарев полагает, что Казахстан может подать заявку на вступление в БРИКС на предстоящем саммите организации.

"О готовности Казахстана внести вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника президент Касым-Жомарт Токаев заявил в своем выступлении на саммите этого объединения, прошедшем 24 августа 2023 года в Йоханнесбурге (ЮАР). Правда, пока нет официальной информации относительно подачи Казахстаном заявки о вступлении в БРИКС". Андрей Чеботарев

Чеботарев отметил, что 3 июля председатель КНР Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Астану выразил поддержку вступлению Казахстана в БРИКС. И поэтому поддержка Пекина может стать серьезным стимулом для принятия Астаной решения присоединиться к объединению в ближайшее время.

Эксперт считает, что свое влияние могут оказать и аналогичные намерения Анкары и Баку, которые являются партнерами Астаны в Организации тюркских государств.

При этом Чеботарев обращает внимание, что отношение США, Великобритании и ЕС к возможному вступлению Казахстана в БРИКС будет отрицательным, однако им уже давно приходится считаться с тем, что республика участвует в ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.

Ни о каком вступлении в БРИКС сегодня не может быть и речи, уверен другой казахстанский политолог Марат Шибутов.

"У БРИКС нет действительно работающих институтов. Много разговоров, но реальной работы не видно. Если сравнить эффективность деятельности БРИКС и ШОС, где существуют реальные инструменты хотя бы по антитеррористической деятельности, то сравнение будет явно не в пользу БРИКС". Марат Шибутов

Казахстан и без БРИКС работает со всеми участниками объединения и входит во множество международных институтов, где членами состоят все ключевые участники БРИКС, считает политический обозреватель Газиз Абишев.

"С Россией мы объединены в рамках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, с Китаем – в ШОС, в инициативе "Один пояс – один путь", с другими странами также состоим во множестве объединений. Я думаю, что это уже определяет перспективы сотрудничества РК и БРИКС. Казахстан, конечно, могут пригласить в БРИКС, но какова будет выгода от этого для Казахстана и будет ли она? Лично я не вижу мотивов для такого ответственного шага". Газиз Абишев

Эту же точку зрения подтвердил и советник-пресс-секретарь президента Республики Казахстан Берик Уали.

"В адрес президента поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС. Ведь наша страна признана в качестве ответственного и авторитетного члена международного сообщества. Эти предложения внимательно рассматриваются главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана". Берик Уали

Вместе с тем, как отметил Уали, в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения.

Казахстан, по словам пресс-секретаря главы государства, с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС, поддерживает призывы лидеров государств-основателей организации приложить все усилия для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав.

Следует отметить, что в 2023 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс". Глава государства выступил на заседании в качестве действующего на тот момент председателя ШОС и предложил объединить усилия БРИКС и ШОС по ключевым направлениям.

"Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Эта инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента РК, сегодня следует объединить наработки стран ШОС, БРИКС и "БРИКС Плюс" в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности и расширить обмен информацией.

Для справки. БРИКС была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Инициатором создания объединения выступила российская сторона. В основе работы БРИКС лежат Планы действий, принимаемые на ежегодных саммитах с 2010 года. В 2024 году заявки на вступление в БРИКС направили Малайзия и Азербайджан.