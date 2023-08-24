Китай ввел запрет на японские морепродукты в связи с выбросом вод АЭС "Фукусима

Китай, крупнейший японский рынок экспорта морепродуктов, ввел запрет на все японские водные продукты в связи с выбросом сточных вод с атомной станции, сообщает Zakon.kz.

Главное таможенное управление Китая заявило, что немедленный запрет распространяется на все водные продукты, включая съедобные, чтобы "предотвратить риски, связанные со сбросом Японией загрязненных ядерным оружием сточных вод" в Тихий океан, сообщает SCMP.



Министерство иностранных дел заявило, что Китай "решительно осуждает" решение о сбросе воды и требует от Японии "прекратить это неправильное действие".



"Япония не должна из эгоизма наносить дополнительный ущерб своему народу и всему миру". МИД Китая

В четверг инженеры компании-оператора АЭС Tokyo Electric Power Company (Tepco) начали сбрасывать в океан около 1 200 куб. м. воды, достаточной для заполнения примерно 540 олимпийских бассейнов.

Япония утверждает, что выпустить воду необходимо потому, что дождевая вода продолжает просачиваться на станцию, заполняя хранилище.

Компания Tepco заявила, что сброшенные сточные воды были отфильтрованы и разбавлены и не представляют опасности. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее заявило, что выброс окажет "незначительное" воздействие на окружающую среду.

Однако министерство иностранных дел Китая заявило, что эта оценка не подкреплена данными.

"Нет никаких доказательств того, что очистное оборудование надежно в долгосрочной перспективе, и нет никаких доказательств того, что данные о загрязнении окружающей среды точны. Нет никаких доказательств того, что сброс в океан безопасен для морской среды и здоровья людей". МИД Китая

В МИД Китая добавили, что правительство примет все меры для обеспечения безопасности продуктов питания и здоровья населения.

Китай обвинил Японию в том, что она относится к океану как к "канализации", и во вторник власти вызвали японского посла.