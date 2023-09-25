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Китай резко сократил импорт морепродуктов из Японии из-за сброса воды с АЭС "Фукусима"

АЭС Фукумима Фото: wikimedia
Китайский импорт морепродуктов из Японии резко сократился после введения Пекином запрета на поставки морской продукции из соседней страны в связи со сбросом сточных вод с АЭС "Фукусима-1", сообщает Zakon.kz.

В августе импорт упал на 67% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил около 20,2 млн долларов, сообщает The Guardian.

Запрет на поставки морепродуктов вступил в силу только в конце августа, но последние данные свидетельствуют о том, что он уже оказывает существенное влияние на экспорт. В августе Китай импортировал японских морепродуктов на 20,43 млн долларов.

Запрет уже оказывает влияние на бизнес в Японии: поступают сообщения о скоплении гребешков и других морепродуктов в морозильных камерах перерабатывающих предприятий на самом северном острове Хоккайдо, где 64% экспорта морепродуктов идет в Китай.Решение Пекина и Гонконга приостановить импорт японской морской продукции в конце августа вызвало дипломатический конфликт и рост антияпонских настроений в Китае, а японские предприятия и дипломатические представительства получили огромное количество звонков с оскорблениями.

Компания-оператор АЭС "Фукусима" Tokyo Electric Power (Tepco) 24 августа начала сливать в море более 1 млн тонн воды, вызвав критику со стороны Китая и местных рыболовецких общин, обеспокоенных тем, что их улов может пострадать.

Вода проходит очистку для удаления большинства радиоактивных веществ, но содержит тритий – изотоп водорода, который невозможно легко выделить из воды.

Ученые отмечают, что китайские атомные электростанции выбрасывают в сточные воды более высокий уровень трития, чем тот, который был обнаружен в стоках АЭС "Фукусима", и что этот уровень находится в пределах, которые не считаются вредными для здоровья человека.

Представители Tepco и правительства утверждают, что сброс сточных вод – процесс, который займет не менее 30 лет, – не повлияет на морскую среду и здоровье людей, поскольку сильно разбавленная вода содержит тритий в пределах безопасного уровня, что подтверждает выводы недавнего доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), наблюдающего за ядерной отраслью ООН.

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