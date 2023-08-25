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Тюремное фото Трампа распространили в сети

Тюремное фото Трампа распространили в сети Фото: https://t.me/ru2ch
Магшот - официальное тюремное фото Дональда Трампа распространил офис шерифа округа Фултон, сообщает Zakon.kz

Это фото уже назвали изображением, которое войдет в историю.

В предыдущих трёх случаях Трампа при аресте не фотографировали.

Как сообщает Telegram-канал Ньюсач/Двач таким образом, Трамп стал первым (бывшим) президентом за всю историю США, у которого есть магшот.

Трамп намеренно решил не улыбаться, чтобы выглядеть на снимке "вызывающе", рассказали CNN источники в команде политика.

Тюремные записи показывают, что Трамп был арестован и зарегистрирован как заключенный под номером P01135809.

Как сообщали ранее, Трамп был взят под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прибыл, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Арест носил формальный характер, вскоре Трампа освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. После прохождения процедуры ареста экс-президент США назвал произошедшее "пародией на правосудие".

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