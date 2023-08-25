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Трамп приехал сдаваться в тюрьму и уехал оттуда уже через 20 минут

Трамп приехал сдаваться в тюрьму Фото: скриншот с видео
Экс-президент США Дональд Трамп, как и обещал прибыл в тюрьму округа Фултон для того, чтобы сдаться властям и пройти через формальную процедуру ареста, сообщает Zakon.kz

CNN передает, что он прилетел в Атланту, кортеж Трампа подъехал к зданию тюрьмы, где его формально арестуют и вскоре освободят под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде.

Процедура обычно предусматривает обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев.

Ранее сообщалось, что его представители уже договорились об освобождении под залог.

Телеканал сообщил, что после прохождения процедуры ареста Трамп покинул тюрьму Джорджии. 

"Трамп завершил процедуру бронирования и покинул тюрьму округа Фултон. Он находился в тюрьме около 20 минут. Его кортеж возвращается в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте".

2 августа Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. По двум пунктам политику грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум – до 20 лет. На первом судебном заседании по этому делу Трампа арестовывать не стали, отпустив под обязательство о явке.

15 августа суд присяжных выдвинул Трампу обвинение в попытке влияния на итоги выборов главы государства в 2020 году после голосования. Это стало четвертым по счету уголовным делом в отношении политика.

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