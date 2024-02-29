Болезнь Паркинсона с максимальной точностью могут распознавать собаки

Американские ученые научили домашних собак распознавать болезнь Паркинсона по запаху с точностью почти 90%, сообщает Zakon.kz.

В контрольную группу входили 23 собаки 16 различных пород. Так, в испытаниях участвовали обычные домашние питомцы вроде померанских шпицев. В период между 2021 и 2022 годом собаки прошли обучение, которое состояло из 200 занятий. Для тренировок использовали химические вещества, которые выделяет кожа человека.

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После интенсивных занятий собаки начали чувствовать болезнь Паркинсона со средней вероятностью 86%. Некоторые смогли достичь уровня чувствительности более 90%.

В другом исследовании, проведенном международной группой ученых из Сербии, Испании, Португалии, Словении и других стран, выяснили, что глобальное потепление угрожает крупнейшим на Земле запасам питьевой воды, которые находятся в пещерах по всему миру.