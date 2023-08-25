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В Узбекистане реабилитировали 240 репрессированных во времена СССР

столица Узбекистана Фото: pixabay
Верховный суд Узбекистана реабилитировал 240 человек, репрессированных в 20-30 годы во времена СССР, сообщает Zakon.kz.

Верховный суд Узбекистана реабилитировал 240 человек, репрессированных в 20-30 годы во времена СССР, сообщает РИА Новости.

Генеральной прокуратурой страны внесла в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда протесты против пяти уголовных дел в отношении 240 человек, репрессированных в 1929-31 годы XX века в период СССР за участие в вооруженном сопротивлении советским властям.

Дела рассмотрели на открытых судебных заседаниях, протесты удовлетворили, 240 человек оправдали.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце 2020 года своим указом внес предложение оправдать жертв политических репрессий, установленных в ходе научно-исследовательских работ, которые по каким-либо причинам не были реабилитированы к настоящему времени.

За прошедшее время в стране реабилитировали более 800 человек.

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