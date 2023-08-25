Дочь Шавката Мирзиёева стала помощником президента

Шавкат Мирзиёев утвердил обновлённый состав Администрации президента Узбекистана. Его дочь Саида Мирзиёева стала помощником президента, сообщает Zakon.kz.

Ранее старшая дочь президента Шавката Мирзиёева возглавляла сектор по коммуникациям и информационной политике администрации главы государства.

Ранее в СМИ сообщали, что Саида Мирзиёева может стать руководителем администрации главы государства, это высший пост в обновленной администрации.