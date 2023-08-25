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Дочь Шавката Мирзиёева стала помощником президента

дочь президента Узбекистана Фото: Instagram/saida_mirziyoyeva
Шавкат Мирзиёев утвердил обновлённый состав Администрации президента Узбекистана. Его дочь Саида Мирзиёева стала помощником президента, сообщает Zakon.kz.

Ранее старшая дочь президента Шавката Мирзиёева возглавляла сектор по коммуникациям и информационной политике администрации главы государства.

Ранее в СМИ сообщали, что Саида Мирзиёева может стать руководителем администрации главы государства, это высший пост в обновленной администрации.

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