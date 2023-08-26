Найденный в подвале букиниста эскиз к "Винни-Пуху" планируют продать на аукционе

Оригинальный эскиз английского книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда к детской повести Алана Милна "Винни-Пух" был найден в подвале букиниста в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Times, это не изначальный эскиз, нарисованный для книжного издания 1920-х, а воссозданная рукой Шепарда иллюстрация.

"Вам наверняка знаком этот образ. Винни-Пух и Пятачок идут в закат, размышляя о завтраке и о том, что интересного ждет их на следующий день. Это изображение неоднократно воспроизводилось, но оригиналы встречаются очень редко. Теперь подлинная версия этой знаменитой сцены, выполненная иллюстратором Винни-Пуха Э. Х. Шепардом, была найдена после долгих лет хранения в подвале букиниста, завернутая в старое чайное полотенце", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 2022 году рисунок с этой сценой в оригинале был продан за 220 тыс. долларов.

Отмечается, что обнаруженный рисунок будет выставлен на аукционе.

"От 20 до 30 тыс. фунтов будет привлекательной оценкой стоимости", – приводит издание слова представителя аукциона Dominic Winter Auctioneers Криса Олбери.

Ранее сообщалось, что конфискованные часы Richard Mille продали на аукционе в Алматы почти за 200 млн тенге.