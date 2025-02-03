В Китае женщина семь лет тайно жила в подвале дома, который продала

Житель Китая обнаружил, что бывшая владелица его дома на протяжении семи лет тайно жила в подвале, который не заметили при покупке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Scmp.com, мужчина по фамилии Ли приобрел особняк в 2018 году. Дом привлек его семью удобным расположением и качественным ремонтом. Однако спустя семь лет он случайно обнаружил скрытую дверь под лестницей. Она вела в подвал, обустроенный для жизни: там были освещение, вентиляция и даже небольшой бар. Обстановка указывала на то, что помещение использовалось недавно.

Выяснилось, что в подвале проживала бывшая владелица дома, женщина по фамилии Чжан. Она утверждала, что подвал не был включен в стоимость сделки и остался ее частной собственностью, где она отдыхала.

Ли не удовлетворило это объяснение, и он обратился в суд. Суд вынес решение в его пользу, обязав Чжан освободить подвал и выплатить компенсацию. Теперь женщина должна покинуть помещение, а семья Ли — вернуть дом в свое распоряжение полностью.

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