В столице Мадагаскара во время давки у стадиона погибли 12 человек

11-ые Игры островов Индийского океана проходят в столице Мадагаскара Антананариву. На входе на стадион "Бареа" собралась толпа. Давка привела к гибели 12 человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала Orange Actu Madagascar, пострадали не менее 80 человек.

Как уточняется, многие были госпитализированы, а некоторым предстоят серьезные операции.

Портал пишет, что полиция сразу предупредила о большом скоплении людей и попросила многих зрителей остаться дома. Однако они не последовали указанию, и полиция не смогла сдержать огромную толпу.

Позднее власти Мадагаскара заявили, что позаботятся о всех жертвах происшествия и возьмут на себя расходы по их лечению.

Ранее сообщалось, что около 80 человек погибли в давке при раздаче денег в столице Йемена.

