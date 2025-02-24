Десятки людей погибли во время ливней и наводнений на Мадагаскаре

Более 20 человек стали жертвами ливней и наводнений на Мадагаскаре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал 2424.mg со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (BNGRC) страны, наводнения затронули порядка 20 тыс. местных жителей.

На прошлой неделе иностранные СМИ писали о трех погибших и 11 тыс. жителей, которых затронула ситуация.

"Согласно последнему отчету, опубликованному в понедельник, число погибших возросло до 22 человек… В настоящее время на острове насчитывается 19 764 человека, затронутых стихийными бедствиями", – сообщает портал.

Отмечается, число перемещенных лиц, которые укрываются в специальных пунктах размещения или у родственников, составляет около 7,3 тыс.

Ранее сообщалось, что систему прогнозирования паводков запустили в Казахстане.