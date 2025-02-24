#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
502.89
527.03
5.71
Мир

Десятки людей погибли во время ливней и наводнений на Мадагаскаре

наводнение обрушилось на Мадагаскар, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 23:36 Фото: pixabay
Более 20 человек стали жертвами ливней и наводнений на Мадагаскаре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал 2424.mg со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (BNGRC) страны, наводнения затронули порядка 20 тыс. местных жителей.

На прошлой неделе иностранные СМИ писали о трех погибших и 11 тыс. жителей, которых затронула ситуация.

"Согласно последнему отчету, опубликованному в понедельник, число погибших возросло до 22 человек… В настоящее время на острове насчитывается 19 764 человека, затронутых стихийными бедствиями", – сообщает портал.

Отмечается, число перемещенных лиц, которые укрываются в специальных пунктах размещения или у родственников, составляет около 7,3 тыс.

Ранее сообщалось, что систему прогнозирования паводков запустили в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине: конфликт может решится в ближайшие недели
Мир
00:49, 25 февраля 2025
Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине: конфликт может решится в ближайшие недели
Тарантул пробрался в кабину пилота и укусил его прямо во время полета над Испанией
Мир
00:04, 25 февраля 2025
Тарантул пробрался в кабину пилота и укусил его прямо во время полета над Испанией
P. Diddy пытается добиться изъятия улик, которые получили при обыске его дома
Мир
21:44, 24 февраля 2025
P. Diddy пытается добиться изъятия улик, которые получили при обыске его дома
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: