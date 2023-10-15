Лавров высказался об отношении Запада к Зеленскому, в двух областях объявлена тревога – ситуация в Украине
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Официальный ресурс по оповещению населения предупредил о том, что воздушная тревога объявлена в двух областях на востоке и юге Украины, в Днепропетровской и Николаевской областях, сообщает Zakon.kz.
- Американская администрация намерена запросить существенно больше 2 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и другие нужды. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
- Кандидат в президенты Финляндии, бывший глава МИД Пекка Хаависто предложил обязать претендующих на получение финского гражданства россиян отказываться от гражданства РФ.
- Министр иностранных дел Сергей Лавров во время беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем Дмитрием Песковым заявил, что Зеленский уже начинает надоедать Западу.
- Жителям Украины необходимо приготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
- Политика Джо Байдена по отношению к Украине обернулась гуманитарной катастрофой. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
- Международный валютный фонд (МВФ) объявил о запуске фонда развития возможностей для Украины, на который доноры уже выделили 14 млн долларов, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook.
- Украине становится все труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание ключевых стран-доноров сосредотачивается на предстоящих выборах, сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.
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