Умер известный советский режиссер Глеб Панфилов

Известный советский режиссер и супруг народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов умер в возрасте 89 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Произошло несчастье. Ушел из жизни великий режиссер Глеб Анатольевич Панфилов", – цитируют РИА Новости Варшавера.

Уточняется, что о дате и времени прощания будет сообщено позже.

Согласно опубликованной информации, панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позднее Варшавер рассказывал агентству, что у режиссера развилась пневмония. В медучреждении РИА Новости сообщали, что режиссер находится в тяжелом состоянии. Позже, по словам Варшавера , Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него - в "одну из больниц Москвы". В августе Варшавер сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние оценивают как удовлетворительное.

Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на "Ленфильме", где снял свой художественный дебют "В огне брода нет" (получил главный приз кинофестиваля в Локарно). Панфилов также снял картины "Прошу слова", "Тема", "Валентина", "Васса", "Мать" и другие, ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В 1970 году он снял фильм "Начало" с Инной Чуриковой в главной роли, во время съемок они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народная артистка СССР Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.