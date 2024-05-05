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Умер известный мультипликатор и режиссер "Союзмультфильма"

умер мультипликатор, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 21:35 Фото: Telegram/Музей Победы
В возрасте 78 лет умер режиссер студии "Союзмультфильм" Александр Горленко, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Музей победы" в Telegram, режиссер в 1972 году начал работать художником-мультипликатором, а с 1980 года стал режиссировать собственные картины. Он принимал участие в создании таких мультфильмов, как "Дом, который построил Джек", "Сказка о попе и работнике его Балде", "Необычный друг", "Халиф-аист", "Икар и мудрецы", "Кошка, которая гуляла сама по себе" и "Возвращение блудного попугая".

В качестве режиссера Горленко получил известность из-за работ "Увеличительное стекло" и "Новые бременские".

С 1990-х годов художник занимался преподаванием в Московском кинолицее вместе с женой, Надеждой Михайловой. Успел он также выступить в роли продюсера. В последние годы жизни Горленко работал в Творческом совете музыкального проекта Музея Победы "Главные детские песни".

Ранее сообщалось, что британский актер Бернард Хилл, сыгравший капитана в фильме "Титаник" и короля Теодена в кинотрилогии "Властелин колец", скончался на 80-м году жизни.

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