#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Туристический автобус перевернулся в Турции, что привело к гибели людей

туристический автобус попал в смертельную аварию в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 01:08 Фото: magnific.com
В Турции произошло крупное ДТП с участием туристического автобуса. В результате аварии погибли пять человек, еще 25 получили различные травмы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Гелендост провинции Ыспарта. По данным газеты Hürriyet, туристический автобус, следовавший по трассе Ыспарта – Конья, по неизвестной причине съехал с дороги и перевернулся в районе населенного пункта Багыллы.

После получения сообщения о происшествии на место были направлены бригады скорой помощи, пожарные, сотрудники полиции, жандармерии и спасатели.

Первоначально сообщалось о четырех погибших и 26 пострадавших, пятеро из которых находились в тяжелом состоянии. Позже один из раненых скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

По информации местных СМИ, автобус направлялся из Коньи в Ыспарту в рамках туристической поездки. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что два пассажирских поезда столкнулись недалеко от Лондона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
22:59, 01 мая 2026
Пассажирский автобус перевернулся в Турции: есть погибшие
ДТП
20:57, 27 июля 2025
Автобус с туристами перевернулся в Башкортостане
На юге Турции перевернулся туристический автобус, пострадали 26 человек
04:41, 28 августа 2023
На юге Турции перевернулся туристический автобус, пострадали 26 человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
01:27, 21 июня 2026
Виктория Графеева проведёт бой против скандальной олимпийской чемпионки Линь Юйтин
Кукушкин потерпел разгромное поражение в квалификации турнира АТР в Мальорке
00:55, 21 июня 2026
Кукушкин потерпел разгромное поражение в квалификации турнира АТР в Мальорке
Александр Шевченко проиграл в квалификации турнира АТР 250 в Майорке
00:40, 21 июня 2026
Александр Шевченко проиграл в квалификации турнира АТР 250 в Майорке
Соня Жиенбаева уступила в финале парного разряда турнира ITF в Китае
00:11, 21 июня 2026
Соня Жиенбаева уступила в финале парного разряда турнира ITF в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: