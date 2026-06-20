Туристический автобус перевернулся в Турции, что привело к гибели людей

В Турции произошло крупное ДТП с участием туристического автобуса. В результате аварии погибли пять человек, еще 25 получили различные травмы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Гелендост провинции Ыспарта. По данным газеты Hürriyet, туристический автобус, следовавший по трассе Ыспарта – Конья, по неизвестной причине съехал с дороги и перевернулся в районе населенного пункта Багыллы.

После получения сообщения о происшествии на место были направлены бригады скорой помощи, пожарные, сотрудники полиции, жандармерии и спасатели.

Первоначально сообщалось о четырех погибших и 26 пострадавших, пятеро из которых находились в тяжелом состоянии. Позже один из раненых скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

По информации местных СМИ, автобус направлялся из Коньи в Ыспарту в рамках туристической поездки. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что два пассажирских поезда столкнулись недалеко от Лондона.