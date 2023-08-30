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В Токио девять месяцев не замечали взлом национального центра кибербезопасности

в Японии хакеры взломали национальную систему Фото: pixabay
Власти Японии около девяти месяцев не замечали взлом Национального центра готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты Financial Times, за хакерской атакой стоял Китай. Собеседники газеты отметили, что взломщики проникли в систему еще прошлой осенью, однако специалисты NISC обнаружили это только в июне 2023 года.

Как уточняется, в результате атаки в Сеть утекли персональные данные тех, кто связывался с центром, используя электронную почту.

Ранее сообщалось, что хакеры научились красть через приложение данные из WhatsApp и Telegram.

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