В Токио девять месяцев не замечали взлом национального центра кибербезопасности

Власти Японии около девяти месяцев не замечали взлом Национального центра готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации газеты Financial Times, за хакерской атакой стоял Китай. Собеседники газеты отметили, что взломщики проникли в систему еще прошлой осенью, однако специалисты NISC обнаружили это только в июне 2023 года.

Как уточняется, в результате атаки в Сеть утекли персональные данные тех, кто связывался с центром, используя электронную почту.

Ранее сообщалось, что хакеры научились красть через приложение данные из WhatsApp и Telegram.