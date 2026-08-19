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Право

Утвержден Национальный антикризисный план реагирования на инциденты кибербезопасности

Кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 10:35 Фото: pixabay
Правительство постановлением от 14 августа 2026 года внесло изменения в постановление "Об утверждении Национального антикризисного плана реагирования на инциденты информационной безопасности", сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в редакции: "Об утверждении Национального антикризисного плана реагирования на инциденты кибербезопасности".

Национальный антикризисный план реагирования на инциденты кибербезопасности не распространяется на цифровые системы в защищенном исполнении, отнесенные к государственным секретам, цифровые объекты, содержащие сведения, составляющие государственные секреты, а также сети телекоммуникаций специального назначения и президентской, правительственной и защищенной связи.

В целях профилактики и недопущения инцидентов в сферах цифровизации и связи НКЦКБ на плановой основе проводит разъяснительные работы по инцидентам кибербезопасности, осуществляет сбор, анализ и обобщение информации отраслевых центров кибербезопасности и центров обеспечения кибербезопасности об инцидентах кибербезопасности на цифровых объектах "цифрового правительства" и критически важных цифровых объектах.

Центры обеспечения кибербезопасности в целях выявления и пресечения угроз кибербезопасности осуществляют мониторинг обеспечения кибербезопасности критически важных цифровых объектов, не относящихся к цифровым объектам "цифрового правительства".

В целях обеспечения реагирования на инциденты кибербезопасности с уровнями критичности от 1 до 4 владельцы цифровых объектов "цифрового правительства", владельцы критически важных цифровых объектов, центры обеспечения кибербезопасности разрабатывают и утверждают планы реагирования.

В планах должны быть предусмотрены обязательные мероприятия по:

  • организации и проведению мероприятий по недопущению возникновения кризисной ситуации кибербезопасности;
  • сбору и анализу данных о состоянии кибербезопасности в цифровой инфраструктуре;
  • осуществлению взаимодействия с центрами обеспечения кибербезопасности и НКЦКБ;
  • поддерживающим мерам обеспечения непрерывности работы и устойчивости к внешним изменениям;
  • информированию заинтересованных субъектов системы по вопросам обнаруженных инцидентов кибербезопасности и их устранению;
  • порядку действий при ликвидации инцидентов кибербезопасности и их последствий, минимизации воздействия на цифровую инфраструктуру субъекта системы;
  • мерам сохранения цифровых следов инцидентов кибербезопасности (журналы, отчеты и формы);
  • установлению причин инцидентов кибербезопасности;
  • действиям, которые должны быть предприняты после инцидента кибербезопасности;
  • устранению причины инцидента кибербезопасности;
  • процедурам восстановления.

Владельцы цифровых объектов "цифрового правительства" и критически важных цифровых объектов направляют копию утвержденных планов реагирования на инциденты кибербезопасности в уполномоченный орган в сфере обеспечения кибербезопасности и НКЦКБ.

По вопросам инцидентов кибербезопасности собственники и владельцы критически важных цифровых объектов и цифровых объектов "цифрового правительства" взаимодействуют с НКЦКБ посредством круглосуточного call-центра 1400, платформы НКЦКБ, электронной почты incident@cert.gov.kz или официального сайта.

По решению владельцев цифровых объектов "цифрового правительства", критически важных цифровых объектов к реагированию на инциденты кибербезопасности привлекаются службы реагирования на инциденты кибербезопасности и (или) центры обеспечения кибербезопасности.

Владельцы цифровых объектов "цифрового правительства", критически важных цифровых объектов после завершения реагирования приступают к реализации предусмотренных планом мер по восстановлению системы, в том числе используя рекомендации уполномоченного органа в сфере обеспечения кибербезопасности и НКЦКБ.

В целях эффективного взаимодействия владельцы цифровых объектов "цифрового правительства", критически важных цифровых объектов определяют ответственных должностных лиц за обеспечение кибербезопасности.

Контактные данные должностных лиц направляются в НКЦКБ. Обо всех случаях замены ответственного должностного лица либо его контактов НКЦКБ информируется в течение 48 часов.

Постановление вводится в действие с 29 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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