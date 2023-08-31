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Пять миллионов пчел устроили хаос на трассе в Канаде

5 млн пчел устроили хаос на трассе в Канаде Фото: pixabay
Ящики, в которых находились 5 млн пчел, рассыпались по трассе в окрестностях канадского города Торонто. Из-за этого пешеходам и водителям пришлось принимать меры предосторожности, сообщает Zakon.kz.

Необычный инцидент произошел на трассе близ канадского Торонто, сообщает The Guardian. По неизвестным причинам грузовик, перевозивший ящики с 5 млн живых пчел, рассыпал груз прямо посреди дороги, и насекомые вылетели наружу.

Местная полиция призвала автомобилистов не открывать окна и соблюдать осторожность при проезде по трассе, а пешеходам рекомендовала вообще не приближаться к этому месту. Неординарное происшествие вызвало у правоохранительных органов растерянность. По предварительной информации, пчел могла перевозить специальная фирма, которая оказывает фермерам услуги по опылению растений.

"Мы пока не понимаем, что конкретно случилось и каким образом, но в какой-то момент емкости с пчелами или пчелиными ульями упали с грузовика и рассыпались по всей дороге. Ящики буквально усеяли трассу, и рои пчел кружили над ними", – рассказал местный констебль Райан Андерсон.

После того как полиция опубликовала сообщение о происшествии в соцсетях, на связь с ней вышли несколько профессиональных пчеловодов, предложивших свою помощь. Они приехали на место инцидента и помогли собрать насекомых. Спустя три часа после происшествия большую часть пчел удалось вернуть в ящики, хотя часть разлетевшихся насекомых так и не поймали. В результате инцидента пострадал один человек – пчеловод, который изначально сопровождал груз и получил несколько укусов.

В июне сообщалось, что в Костанайской области Казахстана начали массово гибнуть пчелы.

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