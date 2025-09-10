#АЭС в Казахстане
Мир

Магазин канадской пасечницы атаковали тысячи пчел

магазин пасечницы атаковали тысячи пчел, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 20:11 Фото: pixabay
В канадском городе Террас пчелы атаковали магазин пасечницы Кристин Макдональд, сообщает Zakon.kz.

По информации CBC News, пчелы проникли внутрь через щели в старых дверях и пытались украсть мед. Причиной стала продолжительная жара, из-за которой насекомые дольше остаются активными в то время, когда цветы уже отцвели.

Владелица пасеки ради спасения продукции накрыла прилавки брезентом и пожертвовала ванной комнатой – она заманивала насекомых на свет, чтобы затем поймать их и выпустить на свободу. Женщина заклеила двери магазина скотчем. Теперь она рекомендует другим пасечникам хорошо кормить своих пчел, чтобы предотвратить подобные нападения.

"Когда пчела находит хороший источник пищи, она возвращается в улей и исполняет особый танец, чтобы указать другим пчелам путь к еде", – рассказала Макдональд.

Отмечается, что в таком режиме пасечнице пришлось жить пять дней, пока пчелы не поняли, что больше не могут проникнуть в магазин.

"Это почти как отчаяние – подобно тому, как медведи отчаянно пытаются набрать вес к зиме", – объяснила инцидент исследователь из Университета Британской Колумбии Элисон Макафи.

Ранее жительница Алматинской области рассказала, каково быть пчеловодом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
