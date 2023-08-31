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63 человека погибли в страшном пожаре в столице ЮАР

Более 60 человек погибли при пожаре в Йоханнесбурге Фото: pixabay
Не менее 63 человек погибли при пожаре в пятиэтажном здании в центре Йоханнесбурга, столицы Южноафриканской Республики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN со ссылкой на экстренные службы Йоханнесбурга, сейчас пожар потушен, идет спасательная операция. В соцсетях распространились видеозаписи, на которых очевидцы запечатлели огромные языки оранжевого пламени, вырывающиеся из крыши горящего здания.

По словам спикера городской спасательной службы Роберта Мулодзи, пятиэтажное здание занимали несколько сотен нелегальных поселенцев (сквоттеров). Экстренные ведомства Йоханнесбурга сообщили, что пожар разгорелся около 1:30 ночи в четверг, после чего огонь быстро распространился.

"На этом этапе причину возгорания по-прежнему устанавливают. Чиновники управления по чрезвычайным ситуациям города Йоханнесбурга начали предоставлять помощь пострадавшим семьям", – говорится в заявлении городских экстренных служб.

В апреле семью из десяти человек в ЮАР застрелили во сне.

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