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Более 200 человек пострадали при страшном пожаре в столице Кении

Более 200 человек пострадали при страшном пожаре в столице Кении Фото: pixabay
Не менее трех человек погибли и более 220 пострадали в результате взрыва газа и пожара в столице Кении, городе Найроби, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 2 февраля, в Найроби произошел взрыв газа и крупный пожар. В результате происшествия погибли не менее трех человек, включая ребенка, и пострадал как минимум 221 человек.

Взрыв газа произошел около полуночи на промышленном объекте в районе Эмбакаси. По данным местных властей, в момент происшествия на предприятии заполняли баллоны с газом. После взрыва начался пожар, который сильно повредил промышленное здание и перекинулся на ближайшие дома. Точную причину инцидента сейчас уточняют.


Сейчас над столицей Кении поднимается огромный столб дыма. Многие горожане, живущие возле здания, где произошел пожар, отказываются возвращаться в свои дома: они боятся задохнуться в густом дыму, к тому же огонь может распространиться.

Пожарные продолжают бороться с огнем. Район, где находится предприятие, оцепила полиция. Количество пострадавших достигло уже 221 человека, их доставили в несколько ближайших больниц.

После разрушительного пожара у правоохранительных органов Кении возникли вопросы к местным чиновникам, которые разрешили строительство опасного производственного объекта посреди жилого квартала, в непосредственной близости к домам горожан. Не исключено, что за этим трагическим инцидентом последует расследование дела о коррупции.

Ранее в Кении три раза за месяц остались без света 47 млн человек.

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