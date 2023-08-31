Ситуация в Украине: Киеву нужно около 160 истребителей, в стране разрабатывают шесть моделей дронов

Фото: pixabay

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать российским пилотам доминировать в воздушном пространстве, сообщает Zakon.kz.

Украина использует только оружие собственного производства для ударов по объектам на территории России, заявил в четверг секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях генсека ООН Антониу Гутерреша были обещания, но не гарантии этого, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в четверг заявил, что Турция подготовила ряд новых предложений по зерновой сделке для ее "оживления".



Также Фидан заявил, что президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин на предстоящих переговорах детально обсудят "зерновую сделку", а в четверг, по его словам, он обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым технические детали.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил лишенного сана священника Иоанна Курмоярова к 3 годам колонии общего режима по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Россия готова нарастить поставки газа в Турцию, в том числе путем создания там газораспределительного центра, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Германия отказывается передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за страха перед Россией, заявил в интервью Welt секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Британский наемник Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб при минометном обстреле, пишет издание Telegraph со ссылкой на его родственников.

Украина разрабатывает около 6 моделей беспилотников с большой дальностью полета, в том числе способных пролететь более 1000 км, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на украинских конструкторов.



Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями транснациональной компании BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне, ведущей деятельность в отраслях производства оружия, безопасности и аэрокосмической сфере.

Читайте также Эксперты предрекают рост цен на нефть Посмертное видео: Евгений Пригожин прокомментировал свою "ликвидацию" Британец попытался разбудить девушку электрошокером и попал в тюрьму

Следите за новостями zakon.kz в: