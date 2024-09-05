Скончалась участница Олимпиады в Париже, которую облили бензином и подожгли

33-летняя Ребекка Чептегей не выжила после того, как бывший парень облил ее бензином и поджег, сообщает Zakon.kz.

Бегунья, выступавшая на Олимпийских играх от Уганды, находилась в отделении интенсивной терапии с 1 сентября, после того, как получила ожоги более 80 процентов тела. Ужасное нападение произошло в Кении вскоре после ее возвращения из Парижа.

Бывший бойфренд Диксон Ндиема после ссоры якобы вылил бензин из канистры на Ребекку Чептегей и поджег ее. Соседи помогли потушить огонь, и спортсменку и нападавшего срочно доставили в больницу с обширными травмами, пишет Mirror.

"К сожалению, мы потеряли ее после того, как вчера вечером отказали все ее органы", – рассказал директор больницы доктор Оуэн Менах.

Предположительно, пара спорила из-за земли, на которой построен дом Чептегей: она купила землю, расположенную недалеко от границы с Угандой, и построила свой дом.

Ребекка Чептегей тренировалась в Кении после возвращения с Олимпиады в Париже 2024 года. Она представляла Уганду в марафоне на своих первых играх, но не смогла заработать медаль, заняв 44-е место.

Ранее сообщалось о том, что в Пхукете (Таиланд) на улице обнаружили тело туриста из России. Предварительное следствие показало, что его пытали.

