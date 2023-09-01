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90-летний альпинист из Японии покорил вершину Фудзи в инвалидной коляске

90-летний альпинист из Японии покорил вершину Фудзи в инвалидной коляске Фото: english.kyodonews.net
Юитиро Миура - альпинист, который в 2013 году стал самым старым человеком, покорившим Эверест в возрасте 80 лет в этот раз успешно покорил вершину горы Фудзи в инвалидной коляске, сообщает Zakon.kz

Как сообщает агентство "Киодо" последний этап восхождения пожилого альпиниста начался с девятой базы в 05:15 по местному времени (23:15 по московскому). Для восхождения он использовал специальную инвалидную коляску, которая во время подъема с обеих сторон поднималась с помощью веревок помощниками японца.

Группа поднялась на вершину горы спустя два часа после начала восхождения. Там Миуру встретили ученики международной старшей школы Clark Memorial, где он является почетным директором.

"Я совершил восхождение в очень веселой компании и никогда этого не забуду", – отметил 90-летний японец.

По информации портала, Миура уже три раза поднимался на Эверест – в 2003, 2008 и 2013 годах – и стал самым пожилым альпинистом, который дошел до вершины этой горы. В 2020 году его доставили в больницу со спинальной эпидуральной гематомой, где он находился примерно восемь месяцев.


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