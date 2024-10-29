Впервые за 130 лет в Японии вершина горы Фудзи не покрылась снегом
Как пишет CNN, обычно на горе образуется снежная шапка уже в начале октября, примерно 2-го числа, однако в этом году, по данным Японского метеорологического агентства, снег пока так и не выпал.
В прошлом году первый снег появился на Фудзи 5 октября, но вскоре растаял. В этом же году, с момента начала наблюдений в 1894 году, октябрь прошел без снежного покрова на вершине горы.
По словам метеоролога Шиничи Янаги из метеорологической службы города Кофу, причиной необычного явления стали повышенные температуры и осадки. Рекорд побил предыдущие задержки выпадения снега, зафиксированные в 1955 и 2016 годах, когда снег выпал 26 октября.
В 2024 году Япония пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений: средняя температура с июня по август была на 1,76°C выше нормы. Осень также оказалась теплой – в начале октября в 74 городах температура достигала и превышала 30°C. Такая жаркая погода наблюдалась не только в Японии, но и в других странах, и этот год может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Специалисты связывают повышение температуры с климатическим явлением Эль-Ниньо и антропогенными факторами.
Ранее стало известно, что атлантический циклон обрушится на Казахстан в конце октября.