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Впервые за 130 лет в Японии вершина горы Фудзи не покрылась снегом

Впервые за 130 лет в Японии вершина горы Фудзи не покрылась снегом , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 19:06 Фото: pixabay
Вершина горы Фудзи, самой высокой точки Японии, по состоянию на конец октября впервые за 130 лет остается без снега, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, обычно на горе образуется снежная шапка уже в начале октября, примерно 2-го числа, однако в этом году, по данным Японского метеорологического агентства, снег пока так и не выпал.

В прошлом году первый снег появился на Фудзи 5 октября, но вскоре растаял. В этом же году, с момента начала наблюдений в 1894 году, октябрь прошел без снежного покрова на вершине горы.

По словам метеоролога Шиничи Янаги из метеорологической службы города Кофу, причиной необычного явления стали повышенные температуры и осадки. Рекорд побил предыдущие задержки выпадения снега, зафиксированные в 1955 и 2016 годах, когда снег выпал 26 октября.

В 2024 году Япония пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений: средняя температура с июня по август была на 1,76°C выше нормы. Осень также оказалась теплой – в начале октября в 74 городах температура достигала и превышала 30°C. Такая жаркая погода наблюдалась не только в Японии, но и в других странах, и этот год может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Специалисты связывают повышение температуры с климатическим явлением Эль-Ниньо и антропогенными факторами.

Ранее стало известно, что атлантический циклон обрушится на Казахстан в конце октября. 

Диана Абдуллаева
Погода Япония 2024 год Горы
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