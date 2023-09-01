Новые власти Буркина-Фасо заявили о военном сотрудничестве с Россией

Ибрагим Траоре, захвативший власть в Буркина-Фасо в прошлом году, объявил о возможном сотрудничестве с Россией в сфере обороны, сообщает Zakon.kz.

Ибрагим Траоре, называющий себя "временным президентом" Буркина-Фасо, провел переговоры с Россией о возможном военном сотрудничестве, пишет The Heritage Times. Нынешний лидер африканской страны, захвативший власть в прошлом году, в четверг встретился с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым.

В администрации президента Буркина-Фасо сообщили, что эта встреча стала продолжением переговоров, которые Траоре провел с Владимиром Путиным в июле на российско-африканском саммите в Санкт-Петербурге. Главной темой обсуждения стали перспективы взаимодействия между Буркина-Фасо и Россией в военной сфере, в том числе обучение африканских офицеров и пилотов российскими специалистами.

"С того момента, когда контролируемая хунтой западноафриканская страна изгнала французский военный контингент в феврале, ее контакты с Москвой оказались в центре внимания, подпитывая подозрения, что Буркина-Фасо укрепит свои связи с Россией так же, как это делает соседнее Мали, где активны наемники из российского ЧВК "Вагнер", – отмечает The Heritage Times.

Издание подчеркивает, что этот визит на фоне недавней гибели лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, активно действовавшего в Африке, может свидетельствовать о попытках Кремля укрепить свое влияние в африканских странах.

Ибрагим Траоре захватил власть в Буркина-Фасо в 2022 году, устроив второй за год военный переворот.