Украинский бизнесмен Игорь Коломойский арестован на два месяца

Суд в Киеве арестовал известного украинского бизнесмена и политика Игоря Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога, сообщает Zakon.kz.

Игорь Коломойский арестован на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (приблизительно 13,8 млн долларов). Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, сообщает ТАСС.

"Избрать меру пресечения Коломойскому Игорю Валерьевичу в виде содержания под стражей сроком 60 дней", – зачитал судья принятое решение.

Служба безопасности Украины подтвердила, что Коломойскому предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Осенью 2022 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили у Коломойского обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта". До этого местные СМИ сообщали, что бизнесмена лишили украинского гражданства, однако официального подтверждения этого так и не было.

В 2021 году украинский Forbes оценивал состояние Коломойского в 1,8 млрд долларов, он занимал четвертое место в списке богатейших людей Украины. Однако в декабре 2022 года издание снизило эту оценку до 850 млн долларов. Причиной стало принятое в начале ноября решение о принудительном изъятии в собственность государства находившейся под фактическим контролем бизнесмена компании "Укрнафта" и принадлежавшей ему с партнерами компании "Укртатнафта", которая владеет крупнейшим на Украине нефтеперерабатывающим заводом. В 2021 году на долю "Укртатнафты" приходилось почти 40% рынка бензина и 14% рынка дизельного топлива в стране.