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Умер известный бизнесмен и спортивный функционер Игорь Мажинов

Умер известный бизнесмен и спортивный функционер Игорь Мажинов Фото: prosport.kz
На 52-м году ушел из жизни известный бизнесмен, председатель попечительского совета АФК "Кайрат" Игорь Мажинов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в футбольном клубе, Игорь Мажинов скончался во время операции на сердце, не дожив несколько дней до своего до 52-летия.

Игорь Мажинов родился 24 февраля 1972 года. Кандидат экономических наук, защитил диссертацию в Российской Академии наук (Москва).

Занимал руководящие должности в ОАО "Vertex", АО "Альянс Банк", АО "Гостиница Достык", ТОО "Корпорация ХОЗУ". Был председателем правления и членом совета директоров АО "Bank RBK".

Он также являлся одним из организаторов футбольного клуба "Мегаспорт" (ФК "Астана").

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