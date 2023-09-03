В Мексике самолет разбился на вечеринке по определению пола ребенка

Небольшой самолет разбился во время вечеринки по определению пола ребенка в городе Наволато в Мексике, пилот погиб, сообщает Zakon.kz.

Самолет с воздуха должен был показать, кто родится – мальчик или девочка, сообщает издание Milenio.

По данным издания, когда самолет приблизился к поместью, где проводилась вечеринка, он выпустил облако розового дыма, показав, что у пары будет девочка. Как отмечает издание, вскоре самолет начал падать.





Согласно информации издания, очевидцы немедленно позвонили в службу спасения. Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели. Пилот самолета был найден живым, но позже он скончался несмотря на усилия медиков.

