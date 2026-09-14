Самолет разбился на поле в Германии: есть погибшие

Три человека погибли при крушении небольшого самолета в районе города Эркеленц в земле Северный Рейн-Вестфалия, Германия. Легкомоторная Cessna разбилась утром на сельскохозяйственном поле возле населенного пункта Гердерат, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Welt, самолет упал на землю около 11:20. В результате воздушное судно было полностью разрушено, все находившиеся на борту люди погибли.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и пожарные. Причины и обстоятельства катастрофы пока не установлены. К расследованию подключились специалисты, которые должны выяснить обстоятельства падения самолета.

Bei einem #Flugzeugabsturz in #Erkelenz (Kreis Heinsberg) sind am Montagvormittag (14.09.) drei Menschen ums Leben gekommen. Das Kleinflugzeug stürzte gegen 11:20 Uhr auf ein #Feld nahe dem Ortsteil Gerderath. Nach Angaben der #Polizei hat keiner der #Insassen überlebt. Feuerwehr… pic.twitter.com/PrQloU6fAp — RTL WEST (@RTLWEST) September 14, 2026

Ранее сообщалось, что самолет рухнул на территории фермы в Бразилии.