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О чем Путин и Эрдоган беседовали в Сочи

О чем Путин и Эрдоган беседовали в Сочи Фото: kremlin.ru
Появилась первая информация о том, что президенты Турции и РФ обсуждали на переговорах в Сочи. Обсуждение зерновой сделки анонсировали, но пока не провели, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин начал свою речь с упоминания об увеличении товарооборота между Россией и Турцией на 86% и отметил, что этот тренд сохраняется. По его словам, торговый обмен развивается не только в традиционных отраслях, таких как сельское хозяйство и энергетика, но и в других сферах, таких как металлургическая промышленность.

"Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу", – заявил Владимир Путин.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, оценил объем взаимного товарооборота между Турцией и Россией в 62 млрд долларов и отметил, что этот показатель планируют увеличить до 100 млрд долларов в год, сообщает Anadolu.

"Глава государства добавил, что в ходе визита стороны обсудят перспективы возобновления соглашения по Черноморской зерновой инициативе. По его словам, послание миру по итогам встречи лидеров Турции и РФ будет очень важным, в первую очередь "касательно шага навстречу слаборазвитым африканским странам". Президент Эрдоган также указал на значимость намеченной в рамках визита встречи руководителей ЦБ Турции и РФ в плане принятия шага в сторону перехода на взаимные расчеты в нацвалюте", – пишет турецкое информагентство.

Турецкий президент прибыл в Сочи с однодневным рабочим визитом. Он обсудит с Путиным региональные и глобальные проблемы, а также двусторонние отношения.

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Россия Путин Владимир Эрдоган Реджеп Тайип Турция Украина
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