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Нацистский скандал разгорелся в Финляндии из-за фото 20-летней давности

Нацистский скандал разгорелся в Финляндии из-за фото 20-летней давности Фото: pixabay
Лидер парламентской оппозиции Финляндии Антти Линдман попал в скандал из-за фотографии 20-летней давности. На ней политик запечатлен вместе с людьми, показывающими "римский салют", сообщает Zakon.kz.

Политик Антти Линдман, который сейчас возглавляет Социально-демократическую партию Финляндии после отставки правительства Санны Марин, попал в скандал из-за старой фотографии: на снимке, сделанном 20 лет назад, он позирует вместе с людьми, показывающими нацистский жест, пишет The Telegraph.

Фото сделали еще в те времена, когда Линдман был студентом. На снимке он вместе с четырьмя друзьями веселится в полуголом виде – на участниках вечеринки надеты балаклавы, а сам будущий политик позирует с игрушечным пистолетом. Двое молодых людей на фото (но не сам Линдман) показывают так называемый "римский салют" – жест, который в нацистской Германии использовали как приветствие сторонники Гитлера.

Снимок 20-летней давности "всплыл", когда Антти Линдман был назначен новым лидером Социально-демократической партии, которая перешла в оппозицию после отставки правительства Санны Марин. Скандал разгорелся на фоне другой похожей истории: недавно финский министр финансов покинул должность из-за неосторожного использования терминов, связанных с идеологией неонацистов. 

41-летний Линдман заявил, что никак не связан с неонацистской идеологией и никогда ее не поддерживал, а его друзья в студенчестве просто "слегка перегнули палку, когда позировали".

"Если кто-то считает, что если распространять фото 20-летней давности и манипулировать им, то я перестану бороться с экстремизмом, то эти люди ошибаются", – сказал политик.

Ранее финские фермеры пожаловались на украинских беженцев: те приехали в страну, но не хотят работать и предпочитают жить на пособия.

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