В Конгрессе США разгорелся скандал из-за накладных ресниц

В Конгрессе США разразился яростный скандал после того, как политик обвинил соперницу в том, что она что-то неправильно прочитала, потому что ей мешали накладные ресницы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Sky News, конфликт произошел между членами Комитета по надзору и подотчетности.

Представляющая штат Джорджия республиканка Марджори Тейлор Грин сначала спросила у демократов, не сотрудничает ли кто-то из них с дочерью судьи Хуана Мерчана, который ведет процесс по уголовному делу Дональда Трампа в Нью-Йорке. Трамп ранее критиковал Лорен Мерчан за работу в либеральном маркетинговом агентстве. Грин является активной сторонницей Трампа.

В ответ ее коллега-демократка Жасмин Крокетт из Техаса выразила недоумение о том, какое отношение вопрос республиканки имеет к повестке. В итоге Грин выразилась о "накладных ресницах" Крокетт. Завязалась перепалка.

После вынужденного перерыва комитет убедил Грин отказаться от слов о Крокетт, но извиняться перед Окасио-Кортес она не захотела, предложив той "подебатировать". В итоге Грин заявила, что у Окасио-Кортес "недостаточно ума" для таких дебатов.



Несмотря на требование демократов отстранить Грин от дискуссии, комитет, где большинство имеют республиканцы, проголосовал против этого.



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