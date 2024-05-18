Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Конгрессе США разгорелся скандал из-за накладных ресниц

скандал в Конгрессе США, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 23:37 Фото: pixabay
В Конгрессе США разразился яростный скандал после того, как политик обвинил соперницу в том, что она что-то неправильно прочитала, потому что ей мешали накладные ресницы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Sky News, конфликт произошел между членами Комитета по надзору и подотчетности.

Представляющая штат Джорджия республиканка Марджори Тейлор Грин сначала спросила у демократов, не сотрудничает ли кто-то из них с дочерью судьи Хуана Мерчана, который ведет процесс по уголовному делу Дональда Трампа в Нью-Йорке. Трамп ранее критиковал Лорен Мерчан за работу в либеральном маркетинговом агентстве. Грин является активной сторонницей Трампа. 

В ответ ее коллега-демократка Жасмин Крокетт из Техаса выразила недоумение о том, какое отношение вопрос республиканки имеет к повестке. В итоге Грин выразилась о "накладных ресницах" Крокетт. Завязалась перепалка.

После вынужденного перерыва комитет убедил Грин отказаться от слов о Крокетт, но извиняться перед Окасио-Кортес она не захотела, предложив той "подебатировать". В итоге Грин заявила, что у Окасио-Кортес "недостаточно ума" для таких дебатов.

Несмотря на требование демократов отстранить Грин от дискуссии, комитет, где большинство имеют республиканцы, проголосовал против этого.

Ранее сообщалось, что напавшего на мужа экс-спикера Конгресса США Нэнси Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы.

Читайте также

лесные пожары в России
10 крупных лесных пожаров бушуют на территории России
актер
Сломавший 38 костей в ДТП Джереми Реннер рассказал, как травмы отразились на его работе
в Грузии наложили вето на закон об иноагентах
Президент Грузии заявила о наложении вето на закон об иноагентах
Елена Беляева
США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Какой язык выбрали 75% абитуриентов для сдачи основного ЕНТ
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: