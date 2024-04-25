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За въезд в Венецию придется платить пять евро

Венеция, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 08:50 Фото: pixabay
С 25 апреля туристов, которые приезжают в Венецию на один день, обяжут платить за въезд в город, сообщает Zakon.kz.

Согласно новому правилу, теперь в отдельные дни въезд в город с 8:30 до 16:00 обойдется приезжающим на один день в пять евро. Пилотный проект будет действовать в течение 29 самых загруженных дней в период с 25 апреля по 14 июля. Об этом мэр Венеции Луиджи Бруньяро активно рассказывает в своих соцсетях.

Венеция, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 08:50

Фото: Facebook/BrugnaroSindaco

Уточняется, что туристы должны будут загрузить на свой телефон QR-код, который смогут проверить контролеры в наиболее популярных точках города. Нарушителей ждет штраф от 50 до 300 евро. Мера не коснется жителей города, владельцев недвижимости, а также студентов и работающих в городе. От уплаты также освободят детей до 14 лет.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро отметил, что проект пока носит экспериментальный характер. Ожидается, что нововведение поможет разгрузить город и стимулирует туристов посещать его в менее загруженные дни.

"Наша цель – сделать Венецию более пригодной для жизни", – объяснил Бруньяро.
Венеция, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 08:50

Фото: Facebook/BrugnaroSindaco

С 1 апреля с совершеннолетних туристов в Петербурге начали взимать курортный сбор в размере 100 рублей в сутки.

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