Журналиста осудили на 20 лет за фоторепортаж об урагане в Мьянме

Журналиста Сай Зав Тхаика приговорили к 20 годам каторжных работ по обвинению в "измене и клевете" после его фоторепортажа о стихийном бедствии в Мьянме, сообщает Zakon.kz.

Суд в Мьянме вынес приговор фотожурналисту Сай Зав Тхаику за освещение последствий разрушительного циклона, пишет The Guardian. Процесс длился всего один день. Журналиста признали виновным и осудили на "тяжелые исправительные работы" сроком на 20 лет. Это пока что самый суровый приговор представителю СМИ с того момента, как власть в Мьянме захватила военная хунта.

Фоторепортер работал на независимое онлайн-СМИ Myanmar Now, которое действует в стране нелегально. Его судил военный трибунал по ряду обвинений, включая подстрекательство к мятежу (часть статьи о госизмене), "распространение ложных новостей" и "агитацию против правительства". Журналиста также признали виновным в клевете и нарушении работы экстренных ведомств. Фотографу отказались предоставить адвоката и запретили видеться с родственниками.

Журналиста арестовали в мае после того, как он сделал и опубликовал снимки последствий циклона "Мокка". Этот ураган стал самым сильным штормом, который обрушился на Мьянму за последние десять лет. Разгул стихии привел к масштабным наводнениям и массовым отключениям электроэнергии. Погибли как минимум 148 человек, повреждения получили 186 тысяч зданий.

После прихода военных к власти в Мьянме у 13 СМИ отозвали лицензии и не менее 156 журналистов арестовали, около 50 из них остаются в заключении. Четверых сотрудников СМИ убили. Некоторые издания и сайты закрылись, другие продолжают работать нелегально или перебрались за рубеж.

Ранее в Мьянме взяли в трудовое рабство пятерых казахстанцев, за которых требовали выкуп в 6 млн тенге.