#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.34
556.34
5.97
Мир

Разрушения ошеломляют: в Мьянме вновь выросло число погибших в результате землетрясения

в ООН отреагировали на землетрясение в Мьянме, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 21:20 Фото: X(Twitter)/@UNReliefChief
В Мьянме продолжает расти число погибших в результате землетрясения. Власти заявляют о том, что на сегодня из-за стихийного бедствия скончались 3455 человек, еще 4840 – получили травмы, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Xinhua, 214 человек числятся пропавшими без вести.

"Разрушения ошеломляют. Жизни потеряны. Дома разрушены. Средства к существованию разрушены. Но стойкость невероятна. ООН готова помочь – мир должен сплотиться вокруг народа Мьянмы", – написал в социальной сети X (бывшая Twittir) заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта, став самым мощным за последние 80 лет в Мьянме. 

Ранее сообщалось, что необычная форма рухнувших от землетрясений зданий в Мьянме препятствует спасению людей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В США арестовали друга Леонардо Ди Каприо
Мир
19:48, Сегодня
В США арестовали друга Леонардо Ди Каприо
В торговых войнах не будет победителей: Китай призвал США решать споры через диалог
Мир
19:08, Сегодня
В торговых войнах не будет победителей: Китай призвал США решать споры через диалог
Митинги начались в Сеуле после импичмента президента Южной Кореи
Мир
17:06, Сегодня
Митинги начались в Сеуле после импичмента президента Южной Кореи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: