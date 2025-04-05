Разрушения ошеломляют: в Мьянме вновь выросло число погибших в результате землетрясения
Фото: X(Twitter)/@UNReliefChief
В Мьянме продолжает расти число погибших в результате землетрясения. Власти заявляют о том, что на сегодня из-за стихийного бедствия скончались 3455 человек, еще 4840 – получили травмы, сообщает Zakon.kz.
По информации агентства Xinhua, 214 человек числятся пропавшими без вести.
"Разрушения ошеломляют. Жизни потеряны. Дома разрушены. Средства к существованию разрушены. Но стойкость невероятна. ООН готова помочь – мир должен сплотиться вокруг народа Мьянмы", – написал в социальной сети X (бывшая Twittir) заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер.
In Mandalay #Myanmar meeting communities at epicentre of earthquake.— Tom Fletcher (@UNReliefChief) April 5, 2025
The destruction is staggering. Lives lost. Homes destroyed. Livelihoods shattered. But the resilience is incredible.
The UN is here to help - the world must rally behind the people of Myanmar. pic.twitter.com/oL6HtUjrVF
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта, став самым мощным за последние 80 лет в Мьянме.
Ранее сообщалось, что необычная форма рухнувших от землетрясений зданий в Мьянме препятствует спасению людей.
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