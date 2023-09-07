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Законодательство РК

Верховный суд Мексики декриминализовал аборты

беременность Фото: freepik
Верховный суд Мексики единогласно постановил, что законы штатов, запрещающие аборты, являются неконституционными и нарушают права женщин, сообщает Zakon.kz.

Решение от 6 сентября было вынесено через два года после того, как суд обязал северный штат Коауила исключить санкции за аборты из уголовного кодекса. На данный момент 12 из 31 штата Мексики декриминализовали эту процедуру.

Решение суда ознаменовало крупную победу GIRE, организации по репродуктивным правам, базирующейся в Мехико, которая возбудила судебное дело против мексиканского штата в рамках многолетней кампании за реформы.

Но это решение не декриминализует автоматически аборты по всей стране. Две палаты Конгресса Мексики теперь должны будут собраться вместе, чтобы принять соответствующий закон, исключающий аборты из уголовного кодекса страны.

Однако решение, принятое в среду, защитит от уголовных обвинений как женщин, желающих сделать аборт, так и медицинских работников, участвующих в оказании помощи по прерыванию беременности.

Законы, запрещающие аборты существуют и у северного соседа Мексики – США. Там мужчина из Техаса подал в суд на трех женщин за помощь с абортом его жене.

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