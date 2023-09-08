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Из-за роста цен немцы стали чаще отдавать своих питомцев

Из-за роста цен немцы стали чаще отдавать своих питомцев Фото: pxhere
В Германии люди стали чаще отдавать своих домашних питомцев . Владельцы больше не в состоянии содержать их, сообщает Zakon.kz.

По информации "МИР 24", по бюджету ударили постоянно растущие цены на продукты, электроэнергию, а также на услуги ветеринаров. Проблемы из-за этого начались и в приютах. Они переполнены. В основном хозяева избавляются от кошек и собак.

"Каждый час к нам обращаются несколько новых желающих отдать свою собаку. Думаю, роль тут играет и финансовое положение, и производные ситуации у людей", – сказал руководитель отдела собак в приюте для животных в Кельне Романо Келлиш.

Ежегодно в приюты попадают около 350 тысяч домашних животных. 

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов РК рассказали о сроках чипирования домашних животных и о том, за что и кто может оштрафовать владельцев незарегистрированных кошек и собак.

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