На соревнованиях по лени в Черногории установили рекорд

На соревнованиях по лени, которые проходят в черногорской деревне Брезна, установили новый рекорд: семеро участников состязаний уже пролежали почти без движения 463 часа и пока не намерены вставать, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, за звание "самого ленивого гражданина Черногории" и денежный приз продолжают бороться семь участников из 21. Они лежат на матрасах, практически не двигаясь и не вставая, уже на протяжении 463 часов, и пока никто из них не собирается подниматься. В прошлом году рекордсмен, участвовавший в соревнованиях по лени, сумел пролежать только 117 часов.

"Все мы хорошо себя чувствуем, прекрасно, у нас никаких проблем со здоровьем... Все, что нам нужно делать, – просто продолжать лежать", – прокомментировала 38-летняя женщина, которая регулярно участвует в состязании и выиграла его в 2021 году.

Соревнование по лени проводят в черногорской курортной деревушке Брезна уже 12 лет. Его учредили в качестве шутки: в Европе распространено мнение о том, что жители Черногории якобы очень ленивы.

По условиям состязаний, претенденты на звание самого ленивого черногорца не имеют права садиться, вставать или проявлять какую-либо физическую активность, за исключением одного 10-минутного перерыва раз в восемь часов, когда им разрешают сходить в туалет. Участники соревнований могут читать, пользоваться ноутбуками и смартфонами. Приз победителю составляет 1000 евро (более 498 тысяч тенге).

Ранее правительство Черногории отменило въездные визы для граждан Казахстана. Безвизовый режим действует до 31 октября 2023 года.