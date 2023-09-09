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В Черногории идет уже 21 день чемпионата по лени

В Черногории идет уже 21 день чемпионата по лени Фото: pixabay
Участники соревнований по лени, который уже третью неделю проходит в Черногории пролежали почти без движения 463 часа. Но они не собираются сдаваться ведь на кону 1 тыс. Деньги получит тот, кто проведет в горизонтальном положении больше всего времени, сообщает Zakon.kz

Как сообщает CNN для победы нужно лежать, есть, пить и изредка отходить в туалет. Выигрывает тот, кто продержится дольше всех.

Изначально заявку на конкурс за звание "Самого ленивого гражданина" подал 21 человек. На данный момент их осталось всего семи. Однако прошлогодний рекорд в 117 часов уже успели побить

"Все мы чувствуем себя хорошо, отлично, проблем со здоровьем нет, нас балуют, остается только лежать", - сказала одна из участниц Дубравка Аксич, победившая в соревновании 2021 года.

Чемпионат по лени впервые стартовал в Черногории 12 лет назад. Таким образом местные жители высмеивают популярный стереотип о том, что черногорцы ленивы.


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