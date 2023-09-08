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Мексика готовится к выборам первой женщины-президента в 2024 году

столица Мексики Фото: pixabay
В 2024 году в Мексике почти наверняка появится первая женщина-президент, после того как правящая партия "Морена" и оппозиционная коалиция выбрали в качестве своих кандидатов женщин, сообщает Zakon.kz.

Бывшего мэра Мехико Клаудию Шейнбаум назвали кандидатом от партии "Морена", сообщает The Guardian.

Шейнбаум – ученый-климатолог, ставший политиком. Она представила себя в качестве кандидата и может воспользоваться поддержкой государственного аппарата в ходе предстоящей кампании.

До недавнего времени казалось, что Морена гарантированно победит на выборах в июне 2024 года, однако резкое появление сенатора Ксочитля Гальвеса в качестве кандидата от оппозиции перечеркнуло все ожидания.

Гальвес – бизнесвумен, ставшая сенатором в 2018 году. За считанные месяцы Гальвес стала кандидатом от широкой оппозиционной коалиции, в которую входят три старейшие основные партии страны.

После утверждения обеих кандидатур, кажется практически несомненным, что следующим президентом Мексики впервые в истории станет женщина.

Выборы президента пройдут в 2024 году.

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