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На выборах президента Мексики впервые победила женщина

На выборах президента Мексики впервые победила женщина, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 09:10 Фото: Instagram/claudia_shein
Кандидат от правящей партии Morena в Мексике Клаудия Шейнбаум, по данным экзитполов, уверенно лидирует на выборах президента страны, сообщает Zakon.kz.

О победе кандидата от проправительственной коалиции "Продолжим вместе творить историю" со ссылкой на экзит-полы передает телеканал NMAS.

Председатель правящей в Мексике партии Morena Марио Дельгадо заявил, что Клаудия Шейнбаум лидирует с "очень большим" отрывом.

Сразу после заявления были приведены данные экзит-полов, согласно которым было объявлено, что она набрала 57% голосов избирателей.

Главный конкурент Шейнбаум от оппозиционного альянса "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес набирает чуть больше 30% голосов. На третьем месте – Хорхе Альварес Майнес от "Гражданского движения", заручившийся поддержкой 8% избирателей.

Таким образом, Шейнбаум станет первой женщиной-президентом Мексики.

Официальные результаты выборов объявят после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня.

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Крупнейшие в истории Мексики выборы стали также самыми жестокими в современной истории, в ходе которых были убиты 38 политиков.

В воскресенье два человека были убиты на избирательных участках в штате Пуэбла.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Коюка-де-Бенитес в ходе митинга убили кандидата в мэры Хосе Альфредо Кабреру Баррьентоса. Неизвестный выстрелил несколько раз в затылок политика, когда тот шел вдоль своих сторонников на баскетбольной площадке.

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