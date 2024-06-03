На выборах президента Мексики впервые победила женщина
О победе кандидата от проправительственной коалиции "Продолжим вместе творить историю" со ссылкой на экзит-полы передает телеканал NMAS.
Председатель правящей в Мексике партии Morena Марио Дельгадо заявил, что Клаудия Шейнбаум лидирует с "очень большим" отрывом.
Сразу после заявления были приведены данные экзит-полов, согласно которым было объявлено, что она набрала 57% голосов избирателей.
Главный конкурент Шейнбаум от оппозиционного альянса "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес набирает чуть больше 30% голосов. На третьем месте – Хорхе Альварес Майнес от "Гражданского движения", заручившийся поддержкой 8% избирателей.
Таким образом, Шейнбаум станет первой женщиной-президентом Мексики.
Официальные результаты выборов объявят после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня.
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