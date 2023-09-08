Ситуация в Украине: Эстония хочет первой узаконить конфискацию активов РФ, Зеленский выступил с заявлением
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на ряд вопросов на дискуссионной панели 18-й встречи Ялтинской европейской стратегии "Будущее решается в Украине", сообщает Zakon.kz.
- Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Брянском подавили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате его падения загорелось административное здание. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
- Бельгия во время своего председательства в Совете ЕС, которое продлится с января по июнь 2024 года, намерена решить ряд наиболее острых проблем союза, включая вопрос об использовании замороженных активов России в интересах Украины, пишет бельгийское издание L'Echo.
- Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая в этом году узаконит конфискацию российских активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не предвидит мирного решения конфликта на Украине в ближайшее время – стороны, по его словам, "решили продолжать".
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины.
- Украина прилагает серьезные усилия для срыва выборов в новых регионах, явка там высокая, в Херсонской области явка уже выше 50%, сообщил член СПЧ, исполнительный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
- Евросоюз в пятницу внес шесть россиян в список санкций в рамках режима "за нарушение прав человека", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
- В украинской армии большое количество мобилизованных болеют, у многих диабет, рассказал РИА Новости военнопленный Владимир Кутовой.
- Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" заявил, что в Киеве не ждут изменения позиции Организации Объединенных Наций по ситуации на Украине, по его словам, ООН – "фиктивная организация", ожидать от нее чего-то действенного не стоит.
- Чем скорее Украина будет получать больше мощного дальнобойного оружия, тем скорее будут проходить контрнаступательные действия и освобождение от оккупантов украинских земель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на 18-й встрече Ялтинской европейской стратегии "Будущее решается в Украине".
- США в течение следующих двух лет передадут Словакии 3,6 млн долларов для обучения личного состава пограничной службы и оборудования границы с Украиной. Об этом говорится в заявлении американского посольства в Братиславе, опубликованном на сайте дипмиссии.
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