Ситуация в Украине: Эстония хочет первой узаконить конфискацию активов РФ, Зеленский выступил с заявлением

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на ряд вопросов на дискуссионной панели 18-й встречи Ялтинской европейской стратегии "Будущее решается в Украине", сообщает Zakon.kz.

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Брянском подавили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате его падения загорелось административное здание. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Бельгия во время своего председательства в Совете ЕС, которое продлится с января по июнь 2024 года, намерена решить ряд наиболее острых проблем союза, включая вопрос об использовании замороженных активов России в интересах Украины, пишет бельгийское издание L'Echo.

Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая в этом году узаконит конфискацию российских активов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не предвидит мирного решения конфликта на Украине в ближайшее время – стороны, по его словам, "решили продолжать".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины.

Украина прилагает серьезные усилия для срыва выборов в новых регионах, явка там высокая, в Херсонской области явка уже выше 50%, сообщил член СПЧ, исполнительный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

Евросоюз в пятницу внес шесть россиян в список санкций в рамках режима "за нарушение прав человека", следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

В украинской армии большое количество мобилизованных болеют, у многих диабет, рассказал РИА Новости военнопленный Владимир Кутовой.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу "24 канал" заявил, что в Киеве не ждут изменения позиции Организации Объединенных Наций по ситуации на Украине, по его словам, ООН – "фиктивная организация", ожидать от нее чего-то действенного не стоит.

Чем скорее Украина будет получать больше мощного дальнобойного оружия, тем скорее будут проходить контрнаступательные действия и освобождение от оккупантов украинских земель. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на 18-й встрече Ялтинской европейской стратегии "Будущее решается в Украине".

США в течение следующих двух лет передадут Словакии 3,6 млн долларов для обучения личного состава пограничной службы и оборудования границы с Украиной. Об этом говорится в заявлении американского посольства в Братиславе, опубликованном на сайте дипмиссии.

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